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Атака дронів на Київщину: пошкоджено кілька будівель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: пошкоджено кілька будівель
По ворожих дронах працювали сили ППО
фото з відкритих джерел

З вечора 13 грудня та вночі тривога на Київщині оголошувалася тричі

Російські загарбники знову атакували Україну ворожими дронами. На Київщині уламки впали в одному з населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«З вечора 13 грудня та вночі тривога оголошувалася тричі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль», – йдеться в повідомленні.

Пожежу, що виникла, вже ліквідували.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

У столиці внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці, пише КМВА.

«Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих», – зазначили там.

Нагадаємо, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: ЗСУ безпілотник окупанти війна Україна росія

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