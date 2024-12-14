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Росія найближчим часом залучить солдатів КНДР до штурмів – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія найближчим часом залучить солдатів КНДР до штурмів – розвідка
Тренування солдатів в Північній Кореї
фото: Reuters

13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок

Кремль готує солдатів із Північної Кореї до безпосередньої участі у бойових діях. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

«Командування підрозділів північнокорейської армії на Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області. Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

«Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води», – додали в ГУР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  

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Теги: Північна Корея війна окупанти росія Курщина розвідка

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