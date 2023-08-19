На Хмельниччині пролунали вибухи

У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони

У ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).

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У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Звуки вибухів пролунали приблизно о 03:40 год. Цю інформацію підтвердив Сергій Тюрін, перший заступник начальника обласного військово-адміністративного управління.

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«В області чутно вибухи. Віримо в наші сили ППО», - зазначив чиновник.

Також жителів області закликають залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про кілька груп дронів-камікадзе типу «Шахед», які російські окупанти запустили по Україні цієї ночі. Зокрема, ворожі ударні БПЛА також були зафіксовані в небі над Хмельницькою областю.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах.