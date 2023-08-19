На Хмельниччині пролунали вибухи
У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони
У ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).
У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Звуки вибухів пролунали приблизно о 03:40 год. Цю інформацію підтвердив Сергій Тюрін, перший заступник начальника обласного військово-адміністративного управління.
«В області чутно вибухи. Віримо в наші сили ППО», - зазначив чиновник.
Також жителів області закликають залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про кілька груп дронів-камікадзе типу «Шахед», які російські окупанти запустили по Україні цієї ночі. Зокрема, ворожі ударні БПЛА також були зафіксовані в небі над Хмельницькою областю.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах.
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