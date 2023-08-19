Нічна атака на Україну: скільки дронів і звідки запустили окупанти

У ніч на 19 серпня знищено 15 «Шахедів»

У північних, центральних і західних областях працювала протиповітряна оборона

У ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з північного напрямку. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

За минулу добу протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».

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Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала понад десять групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів.

Також уночі в Запорізькій області пролунали вибухи.