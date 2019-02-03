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    Події в Україні

    Окупанти гатять на Донбасі з гранатометів та кулеметів

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    <p>Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь</p> - Окупанти гатять на Донбасі з гранатометів та кулеметів

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь

    Жоден український військовий не постраждав

    Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ. Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

    В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі Хутіра Вільний.

    Також позиції наших військ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське.

    В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці обстріляли позиції наших захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, 2 лютого російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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