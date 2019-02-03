Окупанти гатять на Донбасі з гранатометів та кулеметів



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Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь

Жоден український військовий не постраждав

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ. Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі Хутіра Вільний.

Також позиції наших військ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське.

В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці обстріляли позиції наших захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 2 лютого російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.