Окупанти можуть провести мобілізацію на захоплених територіях

Російські загарбники готуються до мобілізації на окупованих територіях України, зокрема і в Криму

Російська Федерація планує оголосити про проведення нової хвилі мобілізації. Ці заходи також торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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В ЦНС попередили, що попри заяви вищого керівництва ворог не припиняє «часткову мобілізацію», яка насправді є масштабною й не має винятків. На початку 2023 року ворог планує нову хвилю й вона буде стосуватись мешканців тимчасово окупованої півдня.

«Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Водночас будуть посилені мобілізаційні заходи. На ТОТ (тимчасово окупованих територіях – ред.) призивати планують власників російського паспорта, адже ніяких виключень для «нових регіонів РФ» в Кремлі робити не будуть», – йдеться у повідомленні.

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Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій ігнорувати паспортизацію ворога, а також негайно залишити регіон та виїхати за межі РФ.

Нагадаємо раніше стало відомо, що російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

Також повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас.

Між тим самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

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Також у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень.