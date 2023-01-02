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Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Мобілізовані окупанти у Маріуполі посилено шукають горілку
Фотоsk.cnhfnbdyt, Getty Images

Загарбники прибули з танками старої модифікації

До тимчасово окупованого села Урзуф під Маріуполе, прибули мобілізовані росіяни разом із технікою. Перш за все розпочали пошуки горілки, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Урзуф заїхали «свіжі» мобілізовані з Московії. Ті, кого начебто вже як місяць немає. Усі покликані нещодавно. Після прибуття у ППД (пункти постійної дислокації – Главком) одразу ж почали пошук «боєкомплекту» для основної зброї. Горілки. Зі змінним успіхом», – розповів Андрющенко.

За його словами, до Урзуфа також перекинули близько семи російських танків старої модифікації.

До слова, на Запорізькому напрямку Генштаб України підтвердив вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Тим часом російським загарбникам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих російських солдат у Бердянську. Наразі вони офіційно вважаються зниклими безвісти, аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.

Крім того, за повідомленням Генштабу, російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. 

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Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Мелітополь

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