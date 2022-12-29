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У наступному році буде гаряче? В Криму окупанти вже готуються до атак

Олександра Садова
glavcom.ua
У наступному році буде гаряче? В Криму окупанти вже готуються до атак
фото з відкритих джерел

Аксьонов переконує, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади»

Самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень і на об'єктах республіки з 20:00 6 січня 2023 року до 20:00 21 січня 2023 року діятиме високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки», - йдеться у дописі.

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

При цьому Аксьонов переконує, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

Він пише, що «безпека Республіки Крим, її жителів і гостей у повному обсязі забезпечується силовими структурами та правоохоронними органами».

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, у тимчасово окупованому Джанкої знову була «бавовна».

Раніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень. При цьому Аксьонов додав, що «безпека» Криму насамперед нібито забезпечуватиметься «заходами в Херсонській області». Про які саме заходи йдеться, гауляйтер не уточнював.

За даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: Крим окупанти Сергій Аксьонов небезпека

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