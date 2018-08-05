Окупанти можуть знищити Херсонес Таврійський в Криму



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Фото: «Радіо Свобода» Херсонес

Унікальна пам’ятка знаходиться під загрозою через дії будівельників

В окупованому Криму російська влада проводить музичний фестиваль «Опера в Херсонесі» на руїнах древнього міста Херсонес Таврійський, що може призвести до руйнації пам’ятки. Про це розповів у коментарі «Громадському радіо» археолог, завідувач сектору археології заповідника Софія Київська Тимур Бобровський.

Він зазначив, що будівельні роботи зі зведення сцени та місць для глядачів відбулися на колишній портовій частині стародавнього Херсонесу і на території так званої римської цитаделі. На останній, за словами археолога, знаходяться стародавні рештки творінь античного і візантійського часу.

«Це зйомні конструкції. В основному зроблені з дерева, які розміщуються безпосередньо на рештках. За переконаннями проектувальників, ці будови не контактують з стародавніми кладками. Але те, що мені вдалося побачити на відео, яких достатньо багато, це не зовсім так. І, без сумніву, подібні конструкції сильно збільшують навантаження на ці стародавні кладки. В перспективі це може призвести до їх розрушення», — розповів Бобровський.

Крім того, за його словами, на пам’ятках працює важка техніка.

«Вона їздить безпосередньо по стародавньому місту. Звідти вивозяться уже відпрацьовані і досліджені археологами так звані «відвали». Їх вивозять. Разом із ними, мабуть, вивозять і частину культурного шару. Тому що можна бачити, що у цих відвалах попадаються цілі мармурні колони», — каже археолог.

На думку археолога, зараз Україна повинна в ЮНЕСКО добиватися внесення Херсонесу Таврійського до списку об’єктів світового спадку, які знаходяться під загрозою.

Херсонес Таврійський є об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, російський президент Володимир Путін приїхав в окупований Росією Крим. У Севастополі він побував на відкритті фестивалю «Опера в Херсонесі» і подивився проекти музейного та театрально-освітнього комплексів, які окупаційна російська влада хочуть будувати поряд з древнім Херсонесом.