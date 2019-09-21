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    Події в Україні

    Доба на фронті: трьох українських військових поранено, одного травмовано

    • Розсилка
    Доба на фронті: трьох українських військових поранено, одного травмовано

    Терористи обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП

    Від початку доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

    Про це повідомили у штабі ООС.

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    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться у вечірньому зведенні.

    Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 4 обстріли. Зокрема, позиції Об’єднаних сил неподалік Водяного тричі обстрілювалися з напрямків Ужівки та Заїченко – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойовики також відкривали вогонь неподалік Лебединського зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили 3 обстріли: двічі були обстріляні позиції неподалік Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; а поблизу Новозванівки з напрямку Калинового бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

    За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.

    Як повідомлялося, 20 вересня терористи на Донбасі 10 разів обстріляли українських бійців.

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