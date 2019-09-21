Доба на фронті: трьох українських військових поранено, одного травмовано



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Терористи обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП

Від початку доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 4 обстріли. Зокрема, позиції Об’єднаних сил неподалік Водяного тричі обстрілювалися з напрямків Ужівки та Заїченко – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойовики також відкривали вогонь неподалік Лебединського зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили 3 обстріли: двічі були обстріляні позиції неподалік Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; а поблизу Новозванівки з напрямку Калинового бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.

Як повідомлялося, 20 вересня терористи на Донбасі 10 разів обстріляли українських бійців.