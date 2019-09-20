Двох військових поранено через обстріли в зоні ООС у п'ятницю: мапа боїв



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На донецькому напрямку противник почав проявляти активність вранці

Двох українських військовослужбовців поранено через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в п'ятницю. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Зазначається, що на луганському напрямку о 2:30 з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил неподалік Новолуганського.

На донецькому напрямку противник почав проявляти активність вранці.

Близько восьмої години почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького, він тривав понад годину.

Приблизно в цей же час із автоматичної станкового гранатомета було обстріляно Новогнатівку.

Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Красногорівки.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

За наявною інформацією, з початку поточної доби двоє військовослужбовців отримали поранення і зараз евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Як повідомлялось, у четвер, 19 вересня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, окупанти вели обстріли в районах чотирьох населених пунктів: Травневе, Новолуганське, Луганське та Новомихайлівка.



