Окупанти обстріляли околиці Водяного



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Бойовики застосували артилерію калібру 122 мм

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушує режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

За даними штабу ООС, сьогодні, 21 вересня, окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Водяне застосувавши артилерію калібру 122 мм.

Крым того, 20 вересня ворог здійснив обстріл в районі населеного пункту Новозванівка застосувавши заборонені міномети калібру 82 мм (10 мін).

«Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню», - резюмує штаб.

Як повідомлялось, бойовики на Донбасі 19 вересня здійснили обстріли в районах чотирьох населених пунктів: Травневе, Новолуганське, Луганське та Новомихайлівка. Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го та калібру. Загалом, незаконні збройні формування випустили 10 мін 82-го калібру.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.