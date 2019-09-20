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    Окупанти на Донбасі обстріляли чотири населених пункти: мапа боїв

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    Окупанти на Донбасі обстріляли чотири населених пункти: мапа боїв

    Бойовики обстрілювали позиції військових, застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння

    Бойовики на Донбасі знову порушують режим припинення вогню, вони здійснили обстріли в районах населених пунктів Травневе, Новолуганське, Луганське та Новомихайлівка. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook, посилаючись на дані української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Повідомляється, що бойовики вчора обстрілювали українські позиції, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го та калібру.

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    Загалом, незаконні збройні формування випустили 10 мін 82-го калібру.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    «Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, у четвер, 19 вересня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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