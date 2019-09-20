Окупанти на Донбасі обстріляли чотири населених пункти: мапа боїв



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Бойовики обстрілювали позиції військових, застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння

Бойовики на Донбасі знову порушують режим припинення вогню, вони здійснили обстріли в районах населених пунктів Травневе, Новолуганське, Луганське та Новомихайлівка. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook, посилаючись на дані української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Повідомляється, що бойовики вчора обстрілювали українські позиції, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го та калібру.

Загалом, незаконні збройні формування випустили 10 мін 82-го калібру.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

«Зазначені факти вкотре свідчать про небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у четвер, 19 вересня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.