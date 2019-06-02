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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

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    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - Окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

    Окупанти у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 червня два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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    Зазначається, що бойовики здійснили обстріл в районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Також бойовики вели обстріл по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Новгородське, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - повідомили в штаб ООС.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів.

    Раніше повідомлялося, що минулої доби, 1 червня, на Донбасі поранено одного військового. Бойовики також обстрілювали українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

     

     

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