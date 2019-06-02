Окупанти на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів



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Внаслідок обстрілу було поранено жителя села Веселе

Окупанти обстріляли будинки мирних жителів у населеному пункті Веселе Донецької області.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Так, 31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області. Представники місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаража та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення», - йдеться в повідомленні.

За оцінкою місії, зазначені пошкодження виникли нещодавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 «Конкурс»), випущеної із західного напрямку, поінформували в прес-центрі. «Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він відрекомендувався мешканцем зазначеного будинку. За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку», - зазначається в повідомленні.

Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії російсько-окупаційних військ, які не відмовляються від агресивних намірів збройним шляхом спровокувати конфлікт, що ставить під загрозу життя і здоров’я цивільного населення звинувачуючи при цьому Збройні сили України.