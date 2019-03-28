Окупанти на Донбасі знову обстрілювали позиції українських військових



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Сепаратисти у соцмережах пишуть про активізацію протистояння на лінії зіткнення - біля Донецька та Горлівки

Втрат серед українських військовослужбовців нема

Від початку поточної доби окупанти чотири рази обстріляли позиції українських військових. Втрат серед особового складу нема. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було здійснено три обстріли: два – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли наших захисників із мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське», - йдеться у повідомленні.

«Підрозділи, які обстрілював ворог, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - зазначили у прес-центрі.

До слова, сепаратисти у соцмережах пишуть про активізацію протистояння на лінії зіткнення - біля Донецька та Горлівки. За їхньою інформацією, зараз бої йдуть у районі донецького аеропорту, села Спартак і в околицях Ясинуватої.

Також, за їхньою інформацією, певний час тривають інтенсивні обстріли на півночі Горлівки. Активізація бойових дії почалася близько 15.00 у четвер, 28 березня.

«Гучний бій - ДАП, промка. Чути вибухи РПГ, БТРи, великокаліберні кулемети, стрілецька ... Горлівка. Уже деякий час інтенсивно шумить північ міста. Жителі прифронтових районів - Гольма, Зайцеве, Доломітний, Байрак, Російський Край, околиці Микитівки чують. Йдуть перестрілки на півночі і північному заході, міномети 120 мм», - пишуть у соцмережах окупанти.

Раніше ветеран боїв за Донецький аеропорт і Піски, волонтер Андрій Шор на своїй сторінці у Facebook повідомив, що українські військові ввійшли в Горлівку і змогли закріпитися в межах міста.