Суд окупантів арештував кримськотатарського активіста



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За останніми даними, ФСБ РФ затримала вже щонайменше 20 осіб в Криму

Суд продовжує обирати запобіжний захід для інших затриманих вранці 27 березня кримськотатарських активістів

Російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно кримськотатарського активіста Тофіка Абдулгазієва.

Про це Крим.Реалії повідомила активістка Лутфіє Зудієва.

Абдулгазієв перебуватиме в СІЗО до 15 травня. Йому інкримінують ч. 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Суд продовжує обирати запобіжний захід для інших затриманих вранці 27 березня кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.