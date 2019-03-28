Окупанти затримали в Сімферополі учасника флешмобу



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Учасники акції біля будівлі суду фотографувалися з аркушами паперу з написами «Ми - кримська солідарність», «Поверніть 166 дітям їхніх батьків»

Російські силовики поки публічно не повідомляють про затримання Ібрагімова

Біля підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя, де розглядають клопотання слідства про обрання запобіжного заходу фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», 28 березня співробітники ОМОНу затримали учасника флешмобу на підтримку затриманих активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність» Таїра Ібрагімова.

Про це повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва.

За її словами, Ібрагімова вивели з групи людей, які прийшли до будівлі суду, щоб підтримати сім'ї затриманих.

Зазначається, що Ібрагімов - один з учасників спонтанної акції на підтримку активістів «Кримської солідарності». Її учасники біля будівлі суду фотографуються з аркушами паперу, на яких написано «Ми - кримська солідарність», «Поверніть 166 дітям їхніх батьків».

«Це зовсім молодий хлопець. Стояв він далеко від оточення силовиків. Співробітники ОМОНу вихопили його з натовпу, коли він фотографувався з плакатом «Ми - Кримська солідарність», і відвели його до будівлі суду. Поруч стояли громадські захисники, хотіли пройти разом із ним, щоб захищати його права, але співробітники ОМОНу не допустили їх», - розповіла Зудієва.

Російські силовики поки публічно не повідомляють про затримання Ібрагімова.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії