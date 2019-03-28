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    Думки вголос

    Росія готується ввести війська на Донбас

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Росія готується ввести війська на Донбас

    Російська Федерація вирішила найближчим часом роздати жителям «Л/ДНР» російські паспорти для того, щоб у Росії з'явилася можливість розширити свою агресію.

    Мовою оригіналу

    Путин отдал приказ на то, чтобы принять закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства гражданами Украины еще в прошлом году. Но речь об этом шла давно. Цель этого действа – получить законные основания для официального введения российского военного контингента для защиты «граждан России» на Донбассе.

    Они готовят законодательную базу для расширения российской агрессии. Проект «Новороссия» провалился, из-за чего в опалу попал кремлевский идеолог и автор этого проекта Сурков. То есть говорится о том, что одна силовая группа в Кремле победила, а другая проиграла. Вот именно группа Суркова и проиграла.

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    В первую очередь мы должны понимать, что РФ не собирается признавать выборы президента Украины, даже соответствующий законопроект зарегистрировали. Соответственно, если в Украине будут инспирированы деструктивные действия по усилению хаоса, если российские спецслужбы смогут поднять здесь протесты, провести террористические атаки, чтобы запугать украинцев. Также благодаря пятой колонне вывести людей под видом несогласия с результатами президентских выборов, то Украине придется усилить оборону.

    Возможно будут какие-то дополнительные провокации на фронте, для того, чтобы создать ситуацию, в которой они смогут сказать о наличии «угрозы российским гражданам», и для их защиты они введут миротворческий контингент. Но на самом деле зайдут российские войска, которые просто наденут голубые каски, перекрасят БТРы в белый цвет, как это уже однажды было в Чехословакии.

    Это может произойти достаточно скоро, это планируется уже в течение этого и следующего года.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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