Окупанти накрили масованим вогнем Запорізьку область: фото наслідків
Поранення зазнали чотири мирних жителі Запорізької області
За минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Окупантами було завдано один ракетний удар, два авіаційних, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ та 96 артударів.
Знову під ворожим вогнем прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське.
Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах.
В Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. За добу поранення зазнали чотири мирних жителі. Їм вже надається вся необхідна допомога.
Як повідомлялося, увечері 5 травня російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.
У ніч на 6 травня російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники.
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