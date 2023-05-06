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Окупанти накрили масованим вогнем Запорізьку область: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили масованим вогнем Запорізьку область: фото наслідків
Ворог бив по житлових будинках
фото: Запорізька ОВА

Поранення зазнали чотири мирних жителі Запорізької області

За минулу добу 104 обстріли пережили 16 міст і сіл Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Окупантами було завдано один ракетний удар, два авіаційних, дві атаки з БПЛА, три - з РСЗВ та 96 артударів.

Знову під ворожим вогнем прифронтове Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське.

Ворог бив по житлових будинках, адміністративних будівлях, комунальних мережах.

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фото: Запорізька ОВА

В Єгорівці під час обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. За добу поранення зазнали чотири мирних жителі. Їм вже надається вся необхідна допомога.

Як повідомлялося, увечері 5 травня російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області

У ніч на 6 травня російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники.

Теги: обстріл війна окупанти Запорізька область

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