РФ скинула керовані авіабомби на Сумщину, є поранені

Окупанти завдали авіаудар по Глухову

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, дві КАБ (керовані авіабомби – ред.) з ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється.

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Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, протягом минулого дня окупанти здійснили дев’ять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад:

Зноб-Новгородська громада: з території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: росіяни били з міномету – 5 вибухів.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету.

Як повідомлялося, 4 травня російські загарбники 14 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини.