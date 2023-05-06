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РФ скинула керовані авіабомби на Сумщину, є поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ скинула керовані авіабомби на Сумщину, є поранені
Окупанти почали активно застосовувати керовані авіабомби
фото ілюстративне

Окупанти завдали авіаудар по Глухову

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, дві КАБ (керовані авіабомби – ред.) з ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, протягом минулого дня окупанти здійснили дев’ять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад:

  • Зноб-Новгородська громада: з території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).
  • Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Есманська громада: росіяни били з міномету – 5 вибухів.
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету.

Як повідомлялося, 4 травня російські загарбники 14 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини.

Теги: Сумщина окупанти війна обстріл

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