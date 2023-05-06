РФ скинула керовані авіабомби на Сумщину, є поранені
Окупанти завдали авіаудар по Глухову
Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».
«Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, дві КАБ (керовані авіабомби – ред.) з ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти», – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється.
Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, протягом минулого дня окупанти здійснили дев’ять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад:
- Зноб-Новгородська громада: з території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).
- Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманська громада: росіяни били з міномету – 5 вибухів.
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету.
Як повідомлялося, 4 травня російські загарбники 14 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини.
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