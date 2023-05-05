Окупанти готуються до здачі захоплених територій? На Запоріжжі масова евакуація

Місцеві неохоче віддають дітей, тому автобуси повертаються майже порожніми

Росія вдавалася до таких же заходів перед «жестом доброї волі» у Херсоні

Окупанти відправили із Бердянська 40 автобусів на «евакуацію» дітей із окупованих населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Андрющенко, окупанти планують вивезти українських дітей із населених пунктів Запорізької області: Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Комиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенка, Розівка, Шевченкове, Андріївка, Тимошівка. Місцеві неохоче віддають дітей, тому автобуси повертаються майже пустими.

Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону. «Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області», –відзначив гауляйтер Євген Балицький

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупаційна влада Запорізької області заявляє, що жителів тимчасово евакуюють нібито через посилення обстрілів, пишуть російські ЗМІ. До відома, подібні заходи росіяни проводили на Херсонщині перед «жестом доброї волі».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти депортували до Криму вихованців дитбудинку на Херсонщині.

Також повідомлялося, що російські загарбники розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їх родичів з тимчасово окупованої Василівки на Запоріжжі.