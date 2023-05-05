Колаборант Балицький пояснив, чому треба швидко тікати із окупованої частини Запоріжжя

За словами Балицького, всі зелені насадження та посадки в районах зараз забиті українською технікою

Перелякані колаборанти повідомляють про початок звільнення українськими захисниками окупованих територій Запорізької області. Про це заявив так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький в ефірі «Соловйов LIVE».

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Балицький зазначає, що контрнаступ відбудеться найближчими днями або годинами. «За інформацією від наших людей у ​​Запоріжжі, Дніпропетровську та інших містах (де) борються з режимом, а також з інформацією з лінії бойового дотику – противник підтягує сили. Ми це бачимо, бо наші безпілотники проникають на глибину до 150 км на територію противника», – заявив він в ефірі «Соловйов LIVE».

За словами Балицького, всі зелені насадження та посадки в цих районах зараз забиті українською технікою та особовим складом. «Противник повністю виселяє прифронтову, сіру зону, ціле місто Степногірськ», – констатував гауляйтер Запоріжжя.

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Раніше повідомлялося, що окупанти відправили із Бердянська 40 автобусів на «евакуацію» дітей із окупованих населених пунктів Запорізької області. Окупаційна влада Запорізької області заявляє, що жителів тимчасово евакуюють нібито через посилення обстрілів, пишуть російські ЗМІ. До відома, подібні заходи росіяни проводили на Херсонщині перед «жестом доброї волі».

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.