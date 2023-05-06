Вежа Vodafone зупинила російську ракету, яка летіла на Запоріжжя (фото)

Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю було відновлено завдяки Старлінку

Базова станція оператора мобільного зв'язку Vodafone зупинила ворожу ракету, яка летіла на Запоріжжя. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

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«Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області», – розповів посадовець.

За його словами, попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю було відновлено завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри. Водночас Федоров не уточнив, коли саме стався інцидент.

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«Дякую незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7. Все можна відбудувати. Найголовніше – зберегти людські життя», – підсумував міністр.

Нагадаємо, мобільний оператор Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування My Vodafone для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні, повідомляють у компанії.

До слова, у лютому мобільний оператор Vodafone підвищив абонплату у тарифах SuperNet.