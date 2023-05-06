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Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину «Шахедами»: деталі удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину «Шахедами»: деталі удару
Військові приземлили чотири «Шахеди»
фото ілюстративне

Всі ворожі дрони були знищені Силами оборони України

У ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Всі ворожі дрони були знищені Силами оборони України.

«Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди», – повідомив Лисак.

Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі. «Там вибиті вікна у п’яти приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені», – розповів Лисак.

Крім того, російська загарбницька армія цілила й по Марганецькій громаді Нікопольського району. Окупанти випустили півтора десятка снарядів із «Граду». Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня ворог атакував Україну «Шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дрони Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних дронів.

Триває 437-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби противник завдав вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: безпілотник окупанти Дніпропетровщина війна

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