Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину «Шахедами»: деталі удару

Всі ворожі дрони були знищені Силами оборони України

У ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Всі ворожі дрони були знищені Силами оборони України.

«Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди», – повідомив Лисак.

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Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі. «Там вибиті вікна у п’яти приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені», – розповів Лисак.

Крім того, російська загарбницька армія цілила й по Марганецькій громаді Нікопольського району. Окупанти випустили півтора десятка снарядів із «Граду». Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня ворог атакував Україну «Шахедами» з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дрони Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних дронів.

Триває 437-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби противник завдав вісім ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.