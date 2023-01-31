Окупанти накрили вогнем із артилерії Бахмут: є загиблі (фото)
Серед загиблих внаслідок обстрілу неповнолітній хлопець
Російські загарбники сьогодні, 31 січня, з артилерії вдарили по Бахмуту на Донеччині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільних. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
«На суцільну руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивать його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому», – йдеться в повідомленні.
Один із загиблих – неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про четверо поранених цивільних. Пошкоджень зазнала аптека.
«Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися», – додав Кириленко.
Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.
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