Окупанти накрили вогнем із артилерії Бахмут: є загиблі (фото)

Серед загиблих внаслідок обстрілу неповнолітній хлопець

Російські загарбники сьогодні, 31 січня, з артилерії вдарили по Бахмуту на Донеччині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільних. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

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«На суцільну руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивать його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому», – йдеться в повідомленні.

Один із загиблих – неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про четверо поранених цивільних. Пошкоджень зазнала аптека.

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«Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися», – додав Кириленко.

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.