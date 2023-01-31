У Луганську катастрофа з пологовими, їх перетворено на госпіталі для окупантів

Наші військові розуміють, за що воюють

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 31 січня

Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 січня.

Ворожі удари по Україні

Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об’єктів та помешкань мирного населення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, протягом минулої доби, противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку- обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам’янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Противник продовжує зазнавати втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.