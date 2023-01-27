Окупанти обстріляли Авдіївку та Бахмут: є загиблі та поранені

Армія РФ вбила трьох та поранила ще вісьмох людей на Донеччині

Внаслідок атаки російських окупантів загинуло три людини

У четвер, 26 січня, російські військові атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок атаки загинуло три людини. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.



«Збройні сили армії РФ обстріляли з артилерії та РСЗВ «Град» село Богоявленка Волноваського району, місто Авдіївку та місто Бахмут», – йдеться у повідомленні.

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Під час атак окупантів по житловій забудові загинули троє мирних мешканців – двоє чоловіків віком 58 і 62 роки та 79-річна жінка, ще восьмеро громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Від влучання снарядів зазнали пошкоджень та руйнувань приватні, багатоквартирні будинки та господарські споруди.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Аналітики ISW вважають,що російські загарбники готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Зазначається, що росіяни здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області. На думку аналітиків, такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група «Вагнера», схоже, знижуються.