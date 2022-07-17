Окупанти намагаються уникнути подальшої участі у бойових діях, – Генштаб

У більшості підрозділів РФ низький рівень морального духу

Російські загарбники шукають можливість уникнути подальшої участі у бойових діях проти України. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.

Крім того, рашисти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни.

Головное управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, у якій росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни.

Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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