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рус
    Події в Україні

    Окупанти намагаються уникнути подальшої участі у бойових діях, – Генштаб

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    Низький рівень морально-психологічного стану рашистів пов’язаний зі значними втратами
    фото ілюстративне

    У більшості підрозділів РФ низький рівень морального духу

    Російські загарбники шукають можливість уникнути подальшої участі у бойових діях проти України. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    «У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

    Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.

    Крім того, рашисти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни.

    Головное управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, у якій росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни.

    Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти намагаються уникнути подальшої участі у бойових діях, – Генштаб