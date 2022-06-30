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рус
    Події в Україні

    Окупанти готові платити тисячі доларів, аби втекти з війни: нове перехоплення СБУ

    Демобілізація коштує $20 тис. - Окупанти готові платити тисячі доларів, аби втекти з війни: нове перехоплення СБУ
    Демобілізація коштує $20 тис.
    фото з відкритих джерел

    Вирватися з фронту окупантам коштуватиме дуже дорого

    Окупанти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни. Про це свідчать нові перехоплення розмови окупанта з родичами, які оприлюднила СБУ.

    У розмові батько, якого мобілізували у так званій «ДНР», говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом втекти з війни. Каже, що може продати для цього свій автомобіль.

    Батько думав, що така «демобілізація» коштує $2 тис. доларів, але син запевняє його, що «послуга» вартує більше.

    «Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли уже. Короче, демобілізація коштує $20 тис», – каже він.

    Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

    Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.

    Теги: росія окупанти СБУ війна демобілізація військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готові платити тисячі доларів, аби втекти з війни: нове перехоплення СБУ