Окупанти готові платити тисячі доларів, аби втекти з війни: нове перехоплення СБУ

Вирватися з фронту окупантам коштуватиме дуже дорого

Окупанти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни. Про це свідчать нові перехоплення розмови окупанта з родичами, які оприлюднила СБУ.

У розмові батько, якого мобілізували у так званій «ДНР», говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом втекти з війни. Каже, що може продати для цього свій автомобіль.

Батько думав, що така «демобілізація» коштує $2 тис. доларів, але син запевняє його, що «послуга» вартує більше.

«Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли уже. Короче, демобілізація коштує $20 тис», – каже він.

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.