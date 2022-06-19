  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти шукають нові способи втекти з України (аудіо)
рус
    Події в Україні

    Окупанти шукають нові способи втекти з України (аудіо)

    Російський окупант пояснював матері, що хоче будь-що повернутися з війни в Україні - Окупанти шукають нові способи втекти з України (аудіо)
    Російський окупант пояснював матері, що хоче будь-що повернутися з війни в Україні
    фото з відкритих джерел

    Російським окупантам обіцяли, що в Україні вони будуть не довше, ніж три місяці

    Російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

    У перехопленій розмові російський військовий скаржиться матері, що вимушений лишатися на війні щонайменше ще пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть, тому загарбник шукає можливість звільнитися в будь-який спосіб.

    «Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо «за сімейними», якщо треба «за доглядом». Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде мене звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один у сім’ї, нема кому доглядати», – говорить окупант своїй матері.

    Матір загарбника агітує не поспішати з рішеннями, а для початку піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. У відповідь загарбник категорично відмовляється.

    «Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання», – наголосив він.

    Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

    Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страхуі в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти шукають нові способи втекти з України (аудіо)