Окупанти шукають нові способи втекти з України (аудіо)

Російським окупантам обіцяли, що в Україні вони будуть не довше, ніж три місяці

Російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

У перехопленій розмові російський військовий скаржиться матері, що вимушений лишатися на війні щонайменше ще пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть, тому загарбник шукає можливість звільнитися в будь-який спосіб.

«Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо «за сімейними», якщо треба «за доглядом». Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде мене звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один у сім’ї, нема кому доглядати», – говорить окупант своїй матері.

Матір загарбника агітує не поспішати з рішеннями, а для початку піти у відпустку. Потім, можливо, повернутися знову в Україну. У відповідь загарбник категорично відмовляється.

«Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страхуі в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.