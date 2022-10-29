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Окупанти нарешті покинули позиції в Чорнобаївці (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти нарешті покинули позиції в Чорнобаївці (супутникові знімки)
На аеродромі в Чорнобаївці не лишилося техніки окупантів
фото: СтратКом

ЗСУ неодноразово знищували техніку окупантів у Чорнобаївці

З аеродрому у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, російські окупанти вивели всю свою техніку. Про це свідчать супутникові знімки від 27 жовтня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

Окупанти нарешті покинули позиції в Чорнобаївці (супутникові знімки) фото 1
Окупанти нарешті покинули позиції в Чорнобаївці (супутникові знімки) фото 2
Окупанти нарешті покинули позиції в Чорнобаївці (супутникові знімки) фото 3

При цьому «СтратКом» звертає увагу на те, що з початку окупації Херсонщини навіть постійні знищення рашистської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію.

Як відомо, найбільш міцні угрупування ворога були зосереджені біля Херсона у бік Чорнобаївки на півночі області і в районі Нової Каховки на сході. Також значне скупчення російських військових перебуває на території і околицях міста Снігурівка на Миколаївщині. До речі, саме цей населений пункт Кремль включив у склад Херсонської області, яку анексував.

Британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я.

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Теги: Україна війна росія окупанти Херсонщина

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