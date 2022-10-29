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Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
Окупанти вивозять із Херсонщини награбоване
фото з відкритих джерел

Розвідка назвала ознаки виходу окупантів із регіону

Російські окупанти змушують жителів Херсону виїжджати з міста, а також вивозять реліквії та пам'ятники. Це може свідчити про наміри російських військ прискорити вихід з регіону, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка звернула увагу на те, що 27 жовтня гауляйтер окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі Херсон покинули понад 70 тисяч осіб.

При цьому 26 жовтня Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра. Як відомо, у російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення.

«Це символічне вивезення Потьомкіна та втеча цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити вихід із цього регіону», – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Як повідомлялося, триває так звана евакуація з тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту два дні на виселення з домівок та евакуацію. На маршрутах «евакуації» до тимчасово окупованого Криму встановили додаткові блокпости, де організували ретельний догляд та перевірки цивільного населення.

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я, заявив президент Володимир Зеленський.

Теги: британська розвідка війна окупанти росія Херсонщина Україна

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