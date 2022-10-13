Деокупація Херсонщини: ЗСУ звернулися з проханням до жителів Чорнобаївської громади

ЗСУ попередили жителів Чорнобаївської громади про проведення операції

Жителям Чорнобаївської громади на Херсонщині українські військові радять евакуюватися. Фото відповідної листівки, яку отримують жителі громади, оприлюднили користувачі соцмереж.

У зверненні ЗСУ до жителів Чорнобаївської громади зазначається, що українські військові проводять операцію зі звільнення територій від російських окупантів. У зв’язку з цим ЗСУ закликають жителів громади евакуюватися на підконтрольну Україні територію або ж на лівий берег Дніпра на найближчі два тижні.

Жителів громади закликають взяти з собою документи, воду, їжу, теплий одяг та необхідні медичні засоби.

Зазначимо, як розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, українські захисники на Херсонщині вигнали загарбників з 75 міст та сіл. Лише за жовтень наші бійці деокупували на Херсонщині 29 населених пунктів.

Нагадаємо, як повідомило оперативне командування «Південь», за минулу добу українською авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки й живої сили ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Колаборант Володимир Сальдо сьогодні, 13 жовтня, звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Як відомо, триває 232 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.