Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих

Альона Боженко
glavcom.ua
Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих
Росія, ймовірно, завозить у Херсон мобілізованих, щоб підготуватися до вуличних боїв
фото ілюстративне

Буданов вважає, що загарбники готуються до вуличних боїв

Російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо». Про це повідомив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN.

Він вважає, що влада країни-агресора «усвідомлює та розуміє всю складність свого становища, і вони не хочуть бути повністю оточені». Тому РФ вирішила використати під час вуличних боїв у Херсоні. 

«Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо», – сказав генерал-майор.

Глава Головного управління розвідки зазначив, що російські окупанти почнуть швидше відступати, коли українські захисники повернуть під контроль Нову Каховку та розмістять там артилерію.

«Тому всі наші бойові частини рухаються і в сторону Херсона, і в сторону Нової Каховки», – пояснив він.

Нагадаємо, за даними української розвідки росіяни мобілізували близько 200 тис. осіб для війни проти України. Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Читайте також: Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Теги: росія окупанти путін Херсон президент влада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України США
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ витіснять окупантів на лінію фронту 23 лютого
Вчора, 20:39
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Вчора, 11:29
ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
Сьогодні, 04:57

Події в Україні

Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих
Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
47K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
44K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
10K
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
9811
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9406
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
25 жовтня, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту