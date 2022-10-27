Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих

Росія, ймовірно, завозить у Херсон мобілізованих, щоб підготуватися до вуличних боїв

Буданов вважає, що загарбники готуються до вуличних боїв

Російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо». Про це повідомив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі CNN.

Він вважає, що влада країни-агресора «усвідомлює та розуміє всю складність свого становища, і вони не хочуть бути повністю оточені». Тому РФ вирішила використати під час вуличних боїв у Херсоні.

«Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо», – сказав генерал-майор.

Глава Головного управління розвідки зазначив, що російські окупанти почнуть швидше відступати, коли українські захисники повернуть під контроль Нову Каховку та розмістять там артилерію.

«Тому всі наші бойові частини рухаються і в сторону Херсона, і в сторону Нової Каховки», – пояснив він.

Нагадаємо, за даними української розвідки росіяни мобілізували близько 200 тис. осіб для війни проти України. Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.