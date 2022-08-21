Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці
ЗСУ знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці
фото: Nexta Live

Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили ворога

Українські військовослужбовці знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С», два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

«Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується», – йдеться у повідомленні.

Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків ворог тричі здійснював спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мав.

Окрім того, росіяни дев’ять разів атакували штурмовою авіацією та гелікоптерами позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. В українських захисників – без втрат.

«Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр», – додали в командуванні «Південь».

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

Теги: війна в Україні окупанти ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму знову спрацювала система ППО окупантів
Вибухи в окупованому Криму: в Оленівці спрацювала ППО окупантів (відео)
Вчора, 19:38
Українська авіація на півдні атакувала опорний пункт окупантів
Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів на півдні
Вчора, 20:48
Окупанти можуть відключити ЗАЕС від живлення, – розвідка
Окупанти можуть відключити ЗАЕС від живлення, – розвідка
Вчора, 23:25

Події в Україні

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці
Неподалік окупованої Алупки ввечері прозвучали вибухи
Неподалік окупованої Алупки ввечері прозвучали вибухи
В Одесі прозвучали вибухи, – ЗМІ
В Одесі прозвучали вибухи, – ЗМІ
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
У Миколаєві прогриміли вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
Зять Медведчука приїхав у захоплений Маріуполь з «інспекцією» (фото)
Зять Медведчука приїхав у захоплений Маріуполь з «інспекцією» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
55K
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
47K
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
45K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
42K
Аналітики ISW розповіли, де рашисти можуть розгорнути «добровольчі» підрозділи
39K
«Американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
19 серпня, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту