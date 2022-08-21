ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці

Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили ворога

Українські військовослужбовці знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С», два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи уразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Наша авіація завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

«Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується», – йдеться у повідомленні.

Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків ворог тричі здійснював спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мав.

Окрім того, росіяни дев’ять разів атакували штурмовою авіацією та гелікоптерами позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. В українських захисників – без втрат.

«Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр», – додали в командуванні «Південь».

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.