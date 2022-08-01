Окупанти нарощують угруповання на Криворізькому напрямку
Окупанти можуть почати формувати ударні угруповання, які будуть намагатися прорвати вже нашу лінію оборони
Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».
Там службовці доповіли про ситуацію у своїй операційній зоні протягом доби 31 липня.
За даними нашої військової розвідки наразі там триває нарощування сил противника, щоб уникнути прориву військ України. Однак у командуванні готуються до різних варіантів розвитку подій.
В оперативному командуванні «Південь» не виключають надалі створення на базі перекинутих на дану ділянку російських військ ударних угруповань.
«Обстановка в нашій операційній зоні складна й динамічна у розвитку, але перебуває під контролем сил оборони», – акцентували в командуванні «Південь».
До слова, Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.
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