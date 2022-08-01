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Окупанти нарощують угруповання на Криворізькому напрямку

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:18 glavcom.ua
Окупанти нарощують угруповання на Криворізькому напрямку
Росія може створити ударні групи на Криворізькому напрямку
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть почати формувати ударні угруповання, які будуть намагатися прорвати вже нашу лінію оборони

Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

Там службовці доповіли про ситуацію у своїй операційній зоні протягом доби 31 липня.

За даними нашої військової розвідки наразі там триває нарощування сил противника, щоб уникнути прориву військ України. Однак у командуванні готуються до різних варіантів розвитку подій.

В оперативному командуванні «Південь» не виключають надалі створення на базі перекинутих на дану ділянку російських військ ударних угруповань.

«Обстановка в нашій операційній зоні складна й динамічна у розвитку, але перебуває під контролем сил оборони», – акцентували в командуванні «Південь».

До слова, Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

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