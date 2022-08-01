Окупанти нарощують угруповання на Криворізькому напрямку

Росія може створити ударні групи на Криворізькому напрямку

Окупанти можуть почати формувати ударні угруповання, які будуть намагатися прорвати вже нашу лінію оборони

Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

Там службовці доповіли про ситуацію у своїй операційній зоні протягом доби 31 липня.

За даними нашої військової розвідки наразі там триває нарощування сил противника, щоб уникнути прориву військ України. Однак у командуванні готуються до різних варіантів розвитку подій.

В оперативному командуванні «Південь» не виключають надалі створення на базі перекинутих на дану ділянку російських військ ударних угруповань.

«Обстановка в нашій операційній зоні складна й динамічна у розвитку, але перебуває під контролем сил оборони», – акцентували в командуванні «Південь».

До слова, Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.