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У Росії немає шансів перемогти у цій війні: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
31 липня, 21:59 glavcom.ua
У Росії немає шансів перемогти у цій війні: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент закликав триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 31 липня.

«Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Він забрав життя Олексія Вадатурського, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній «Нібулон», і його дружини. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських… Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Нехай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України й пройтися по руїнах. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди…» – заявив глава держави.

«Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому й усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя й області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні.

«І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо», – підкреслив президент.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. Зокрема, 29 липня ворожа ракета влучила у зупинку громадського транспорту.

Нагадаємо, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли. В районі Серебрянки силами розвідувальної групи ворог намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Також рашисти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився.

Теги: Володимир Зеленський війна Миколаїв

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