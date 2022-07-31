Соратник Путіна, який втік з Росії у перші дні війни, вже в реанімації

Політику раптово стало погано

Політик та соратник російського диктатора Анатолій Чубайс потрапив у реанімацію. Про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак на своєму телеграм-каналі.

«Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружиною Чубайса – ред.). Стан нестабільний. Стало погано раптово почали відніматися руки та ноги», – написала Собчак.

Також опубліковано коментар соратника Путіна.

«Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: «Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна-Барре. Стан середньої тяжкості, стабільний», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Чубайса було помічено в Стамбулі.

Нагадаємо, спецпредставник президента-диктатора РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії.

Чубайс став найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.

Антолій Чубайс був призначений спеціальним представником президента Росії в грудні 2020 року. До цього він очолював державну корпорацію «Руснано» дев'ять років. Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

У Кремлі заявили, що Чубайс звільнився за власним бажанням. «А поїхав-не поїхав – це його особиста справа».