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Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:46 glavcom.ua
Окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Окупанти обстрілювали село Новосеменівка на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Від обстрілів зайнялася посадка

У суботу, 30 липня окупанти обстрілювали село Новосеменівка у Дніпропетровській області. Про це повідомив мер міста Апостолове Андрій Оса.

«Сьогодні протягом дня ворог неодноразово обстрілював прикордонні території Новосеменівки», – зазначив він. 

Від обстрілів зайнялася посадка. 

«Дякую ДСНС за оперативну роботу, пожежу ліквідовано! Без руйнувань та постраждалих», – додав Оса.

У решті населених пунктів громади без надзвичайних подій.⠀

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

25 липня вночі окупанти також обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару. Як відомо, внаслідок нічних ударів по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

Кількома днями раніше росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла.

Перед цим був здійснений масштабний обстріл Дніпропетровщини, загинула жінка, багато поранених.

Перед цим 21 липня окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району.

Теги: ДСНС обстріл Дніпропетровщина війна окупанти

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