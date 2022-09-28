Рашисти накрили фосфорними снарядами село Запоріжжя: фото наслідків

Згоріли кілька будинків та школа

Російські загарбники вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл в Запорізькій області. Унаслідок чого згоріло кілька будинків та школа. Про це повідомила Запорізька окрема бригада тероборони у Facebook.

«Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них страждають громадяни. Згоріли кілька будинків, школа», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за минулу добу росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів та артилерії біля населених пунктів Микільське, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.