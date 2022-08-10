Туреччина пропускає кораблі з військовою технікою для Росії – Bloomberg

Росія використовує торговельні судна для переміщення військових вантажів у Чорне море

Росія, ймовірно, перевозить зброю торговими суднами через турецьку протоку Босфор. Зокрема, підсанкційне російське судно Sparta II у липні здійснило рейс із сирійського порту Тартус до чорноморського порту Новоросійськ, де розвантажило 11 одиниць орієнтовно військової техніки. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані західних розвідок, супутникові знімки та думку військових експертів.

Агентство також стверджує, що це не єдиний випадок, коли Туреччина пропускала судна з військовою технікою для Росії.

«Наприкінці минулого місяця торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за Sparta II, кажуть, що на ньому перевозилася військова техніка для підтримки війни президента Володимира Путіна в Україні», – пише Bloomberg.

Агентство з посиланням на анонімного «офіційного представника, знайомого із цією справою», стверджує, що уряд США вважає, що Росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів у Чорне море.

Bloomberg пише, що судячи з доступних йому супутникових знімків Sparta II 17-25 липня майже напевно привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує Росія. При цьому вид транспортних засобів наразі невідомий.

«Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з принаймні 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало. Дані морського відстеження показують, що судно, яке належить компанії, на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міністерством оборони Росії, здійснило подорож у ті дати, очевидно без перешкод з боку члена НАТО Туреччини», – йдеться у публікації.

Агентство робить висновок, що подорож корабля до чорноморського порту Новоросійськ підкреслює зусилля Кремля отримати ресурси для продовження війни, яка триває вже шостий місяць, оскільки лінії постачання не витримують тиску найбільшої військової кампанії у Європі з часів Другої світової війни.

Джерела в європейській розвідці вважають, що постачання із Сирії до Новоросійська мають поповнити запаси озброєння в Криму. Таким чином Росія хоче зміцнити оборону в Херсоні та на Запоріжжі перед можливим контрнаступом України.

«У той час як Україна отримала зброю на мільярди доларів від США та Європи, щоб допомогти себе захистити, Росія повинна покладатися на власні ресурси для підтримки військ на передовій на тлі повідомлень про значні втрати», – пише агентство.

Водночас з посиланням на джерело, знайоме з російською оборонною політикою зазначається, що зброя в Україну може перекидатися не лише із Сирії. Ще одним несподіваним постачальником артилерійських систем може бути Північна Корея. Зокрема, Північна Корея має реактивні системи залпового вогню великої дальності, які перевершують російські аналоги.

Як відомо, Туреччина наприкінці лютого відповідно до Конвенції Монтре закрила Босфор для військових кораблів, але не перешкоджає проходу російських торгових суден. Турецький чиновник сказав, що торгові судна перевіряються лише у тому випадку, якщо є інформація про можливе правопорушення. Водночас невідомо, чи інформували США владу Туреччини про підозри щодо російських перевезень Чорним морем.

Нагадаємо, 5 серпня пройшли переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Вони тривали трохи більше чотирьох годин. Як повідомив журналістам віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак, на переговорах президентів Росія та Туреччина домовилися про те, що переходять на оплату за постачання російського газу в рублях.

Раніше, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». При цьому турецький президент наголосив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого застрягли два турецькі військові вантажні літаки A400M, спроби Туреччини повернути їх провалилися. Ні Україна, ні Росія не дають жодних конкретних обіцянок щодо цих літаків.