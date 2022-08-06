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Рашисти завдали удару по східній частині Сумщини (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Рашисти завдали удару по східній частині Сумщини (фото)
У Білопільській громаді Сумщини обстріл окупантів завдав шкоди приватним обійстя
фото: Telegram Живицького

Білопільська громада була обстріляна мінометами та артилерією

Зранку 6 серпня російські війська завдали численних ударів по території Сумської області. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під обстрілами опинилася Білопільська територіальна громада. Починаючи з 5:30, рашисти чотири рази відкривали вогонь по Білопільщині. «Загалом - близько 40 прильотів з мінометів та артилерії», – зазначив Живицький.

У різних населених пунктах громади після масованого обстрілу були зруйновані чи пошкоджені житлові будинки та домогосподарства. Про загиблих чи поранених військовий очільник Сумщини не повідомив, пообіцявши оприлюднити подробиці обстрілів згодом.

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Нагадаємо, що кілька днів тому окупанти обстріляли відразу три прикордонні громади Сумської області. Усього було зафіксовано 62 «прильоти». Тоді обійшлося без жертв і руйнувань.

А у кінці липня СБУ затримала коригувальника артобстрілів Сумщини. Ним виявився місцевий житель, який був завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: війна росія Сумщина обстріл

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