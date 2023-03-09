Окупанти пошкодили три теплоелектростанції

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС

Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків», – йдеться в повідомленні.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.