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Окупанти пошкодили три теплоелектростанції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти пошкодили три теплоелектростанції
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС

Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків», – йдеться в повідомленні.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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Теги: ракета війна окупанти

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