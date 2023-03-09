На Львівщині ракета впала у житловій зоні: є загиблі
Деталей нічної атаки на Львівщину поки немає
У Золочівській громаді Львівщини є загиблі наслідок ранкового обстрілу росіян. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.
«Жителі Львівщини, упродовж чотирьох годин цієї ночі тривала повітряна тривога. На жаль, є важкі наслідки у різних областях нашої держави. На Львівщині – також. У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили», – йдеться в повідомленні.
На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.
Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.
Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Коментарі — 0