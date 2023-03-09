На Львівщині ракета впала у житловій зоні: є загиблі

Деталей нічної атаки на Львівщину поки немає

У Золочівській громаді Львівщини є загиблі наслідок ранкового обстрілу росіян. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Жителі Львівщини, упродовж чотирьох годин цієї ночі тривала повітряна тривога. На жаль, є важкі наслідки у різних областях нашої держави. На Львівщині – також. У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили», – йдеться в повідомленні.

На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.