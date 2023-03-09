Масована ракетна атака РФ: що відомо на цю хвилину?

Масштабна повітряна тривога триває майже п'ять годин, ворог цілиться по об'єктах критичної інфраструктури

Станом на 6:50 в Україні триває масштабна повітряна тривога. Окупанти атакують безпілотниками та ракетами. Вибухи зафіксовано в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях. «Главком» зібрав офіційні повідомлення від обласних військових адміністрацій, що є станом на цю хвилину.

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Одещина

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед людей немає. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Харківщина

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Київщина

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

За повідомленням ДТЕК, у деяких областях застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивні заходи.

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Перебувайте в укриттях до відбою тривоги, слідкуйте за офіційними повідомленнями та зберігайте інформаційну тишу.