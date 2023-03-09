Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі

Є прильот у Святошинському районі столиці

Під час ракетної атаки близько 7 години прогримів вибух у Святошинському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місце», – написав він у Telegram.

Мер повідомив, що горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

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Кличко закликав киян залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває.

Згодом Кличко повідомив про двох постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці.

Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Виникла сильна пожежа.

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Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.

Нагадаємо, 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.