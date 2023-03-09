Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі
Є прильот у Святошинському районі столиці
Під час ракетної атаки близько 7 години прогримів вибух у Святошинському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місце», – написав він у Telegram.
Мер повідомив, що горять автівки в дворі одного з житлових будинків.
Кличко закликав киян залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває.
Згодом Кличко повідомив про двох постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці.
Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.
У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Виникла сильна пожежа.
Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.
Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.
Нагадаємо, 00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.
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