Ракетні удари по Харківщині: є постраждалі

Двоє осіб отримали поранення, їх забрала карета швидкої

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти б'ють по об'єктах критичної інфраструктури.

«Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях», – написав Синєгубов.

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Радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку по якому росіяни нанесли удар, ДСНС дістали двох людей. Їх забрала швидка.

Зазначимо, що що по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Громадянам варто перебувати в укриттях, слідкувати за офіційними повідомленнями та зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

До слова, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.