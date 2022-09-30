Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Рашисти обстрілюють з аритлерії деокуповану Харківщину
Нацполіція

Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі Вовчанська

Російські загарбники атакували з артилерії нещодавно деокупований Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені», – йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото) фото 1

Відомо, що снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок.  

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото) фото 2
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото) фото 3

Раніше повідмолялося, що Служба безпеки України затримала зрадника в деокупованому Вовчанську на Харківщині, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто.

Як відомо, Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: окупанти війна росія Україна Харківщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: «Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців»
«Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя
Сьогодні, 11:58
Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала жахливі наслідки (фото, відео)
Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала жахливі наслідки (фото, відео)
Сьогодні, 09:39
П'ятирічній дитині осколок потрапив у живіт
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час
Сьогодні, 14:06

Події в Україні

Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
Путін просить Україну про переговори (відео)
Путін просить Україну про переговори (відео)
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
105K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
98K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
78K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
68K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
62K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту