Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)

Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі Вовчанська

Російські загарбники атакували з артилерії нещодавно деокупований Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідмолялося, що Служба безпеки України затримала зрадника в деокупованому Вовчанську на Харківщині, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто.

Як відомо, Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.