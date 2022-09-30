Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час
П'ятирічній дитині осколок потрапив у живіт
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

На момент обстрілу на місці було близько 100 людей

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу колони з цивільними у Запоріжжі зросла до 66 осіб. Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Три ворожі ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 сьогодні вранці потрапили до гуманітарної колони, що стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей. Правоохоронці додали, що люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами.

5 фото
На весь екран

За інформацією поліції у Запорізькій області, о 7:10 російські війська завдали трьох ракетних ударів у район авторинку поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні обстрілу опинилася колона цивільних осіб, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію.

Також мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що серед поранених маленька дитина, яка чудом вижила. «Серед них (поранених- ред.) жінки та діти, в тому числі мелітопольці. П'ятирічній дитині осколок потрапив в живіт, лікарі боряться за її життя. 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою», – написав Федоров.

Мер зазначив, що також від обстрілу  постраждали волонтери, які перевозять ліки і евакуюють звідти людей. Звичайні люди, які їдуть підтримати родичів і повертаються назад.  «Ворог відразу відзвітував, що поцілив високоточною зброєю в «стратегічний об’єкт». Тож знищення мирних жителів є стратегією Росії? Більше того, окупанти анонсували, що сьогодні в Мелітополі відбудеться «свято» з нагоди «референдуму». Інакше як танцями на крові це назвати не можна», – написав Федоров.

Як повідомлялося, сьогодні Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Читайте також: «Кровожерливі покидьки»: Зеленський відреагував на обстріли Запоріжжя

Теги: ворог Запоріжжя окупанти рашисти свято

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Запоріжжя у ніч на 26 вересня
Запоріжжя знову зазнало ракетного удару: перші деталі (фото)
26 вересня, 07:50
Рашисти вночі обстріляли Запоріжжя
Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Є постраждалі
27 вересня, 05:36
Боєприпаси підпалюють все, що горить
Рашисти накрили фосфорними снарядами село Запоріжжя: фото наслідків
28 вересня, 09:44

Події в Україні

Путін просить Україну про переговори (відео)
Путін просить Україну про переговори (відео)
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
Оборона Лимана. ЗСУ зробили заяву
Оборона Лимана. ЗСУ зробили заяву
Окупанти, тікаючи з Ізюма, залишили чималий арсенал боєприпасів (фото)
Окупанти, тікаючи з Ізюма, залишили чималий арсенал боєприпасів (фото)
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час
Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час
СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини
СБУ повідомила про підозру зраднику, який погрожував вбивством керівнику Луганщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
97K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
95K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
56K
Як повалити Путіна? Що говорить наука
55K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
53K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту