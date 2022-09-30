Обстріл Запоріжжя: що відомо на цей час

На момент обстрілу на місці було близько 100 людей

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього обстрілу колони з цивільними у Запоріжжі зросла до 66 осіб. Наразі усі постраждалі перебувають у лікарні. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Три ворожі ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 сьогодні вранці потрапили до гуманітарної колони, що стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні на виїзд із Запоріжжя зареєструвалися 248 цивільних автомобілів. На момент обстрілу на місці було близько 100 людей. Правоохоронці додали, що люди загинули та отримали травми внаслідок ураження уламковими елементами.

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За інформацією поліції у Запорізькій області, о 7:10 російські війська завдали трьох ракетних ударів у район авторинку поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні обстрілу опинилася колона цивільних осіб, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію.

Також мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що серед поранених маленька дитина, яка чудом вижила. «Серед них (поранених- ред.) жінки та діти, в тому числі мелітопольці. П'ятирічній дитині осколок потрапив в живіт, лікарі боряться за її життя. 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою», – написав Федоров.

Мер зазначив, що також від обстрілу постраждали волонтери, які перевозять ліки і евакуюють звідти людей. Звичайні люди, які їдуть підтримати родичів і повертаються назад. «Ворог відразу відзвітував, що поцілив високоточною зброєю в «стратегічний об’єкт». Тож знищення мирних жителів є стратегією Росії? Більше того, окупанти анонсували, що сьогодні в Мелітополі відбудеться «свято» з нагоди «референдуму». Інакше як танцями на крові це назвати не можна», – написав Федоров.

Як повідомлялося, сьогодні Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

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